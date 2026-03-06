Al San Gerardo la sudorazione eccessiva si cura con il robot

Al San Gerardo è stato adottato un nuovo metodo per trattare l’iperidrosi, che consiste nell’utilizzo di un robot. L’ospedale è riconosciuto a livello nazionale e internazionale per questa specialità e ora si affida alla tecnologia robotica per migliorare le cure. La procedura viene eseguita con strumenti avanzati e mira a ridurre i sintomi dell’eccessiva sudorazione.

L'ospedale monzese è uno dei centri più importanti per il trattamento dell'iperidrosi, con pazienti che arrivano da tutta Italia. Ma questa volta i chirurghi hanno eseguito un intervento unico e innovativo L’ospedale San Gerardo è da sempre al top nazionale (ma con riconoscimenti anche internazionali) per il trattamento dell’iperidrosi, quell’eccessiva sudorazione che crea un vero e proprio disagio, non solo fisico. Una tecnica e una specialità introdotta dal chirurgo toracico Marcello Costa Angeli (in pensione dal 2020). Ma la fama e la bravura dei professionisti della Chirurgia Toracica di via Pergolesi prosegue. Anzi migliora.... 🔗 Leggi su Monzatoday.it L’arte che cura al San Gerardo. Il sorriso di Carlo rivive in due opereIl San Gerardo ricorda Carlo Acutis, il giovane milanese morto a 15 anni per una leucemia fulminante a ottobre del 2006 e proclamato santo da Papa... Quando l’arte del presepe diventa cura e inclusione: al San Gerardo il lavoro della CRAAlla Comunità Riabilitativa Psichiatrica dell’IRCCS San Gerardo, la riabilitazione non passa soltanto attraverso terapie e percorsi clinici, ma anche... Tutti gli aggiornamenti su San Gerardo. Temi più discussi: Il dono che continua a vivere - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Al San Gerardo va in scena la chirurgia vitreoretinica; Francesco Longobardi e quel gesto di generosità che ha cambiato la vita di alcune persone; Ospedale San Gerardo: Monza per la chirurgia della retina, congresso con tre sale operatorie in diretta. La tradizione costa cara: la festa di San Gerardo e le ciliegie a peso d’oroMonza – Chissà cosa direbbe San Gerardo dei Tintori affacciandosi alla sua festa, dove le ciliegie costano da 8 a 13 euro al chilo. Magari per offrire un dono al sacrestano che gli permise di ... ilgiorno.it Potenza al verde, chiede sacrifici anche a San GerardoDifficoltà nel bilancio comunale di Potenza mentre partono i preparativi per le celebrazioni per la festa del patrono San Gerardo ... quotidianodelsud.it O San Gerardo infiamma il cuor nostro di amore per Te - facebook.com facebook