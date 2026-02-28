Chioschi sulla Via Verde aperti tutto l' anno | la richiesta dei sindaci di Fossacesia e Rocca San Giovanni

I sindaci di Fossacesia e Rocca San Giovanni hanno chiesto ufficialmente di mantenere aperti i chioschi sulla Via Verde della costa dei Trabocchi tutto l’anno, sottolineando la necessità di una gestione stabile e continuativa. La proposta arriva in risposta alla richiesta di garantire l’apertura durante l’intero anno, per favorire l’afflusso di visitatori e sostenere le attività locali.

"Necessario aprire i chioschi tutto l'anno sulla Via Verde della costa dei trabocchi": questa la richiesta che arriva dai sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio. Per i due primi cittadini, le attività sulla ciclopedonale "rappresentano un servizio.