Annalisa il nuovo singolo è Canzone estiva ad aprile il tour nei palasport

Canzone estiva è il titolo del brano inedito di Annalisa, che accompagnerà il tour nei palasport. Canzone estiva è il titolo del brano inedito di Annalisa, che esce il 13 marzo (AtlanticWarner Music Italy) dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata ancora una volta tra le artiste più influenti del pop italiano contemporaneo. Il nuovo singolo si inserisce nel percorso aperto dall’album Ma io sono fuoco, riprendendone il tema e tornando sul simbolo del fuoco inteso come scintilla creativa e, soprattutto, come capacità di reazione e trasformazione. È una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

