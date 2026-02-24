Federica Brignone può qualificarsi per le finali di Coppa del Mondo in discesa? E c’è la questione wild-card…

Federica Brignone ha ottenuto punti preziosi in alcune gare di Coppa del Mondo, a causa di un infortunio che l’ha tenuta lontana dalle piste per mesi. La sua presenza nelle finali di discesa dipende dai risultati recenti e dalla possibilità di ricevere una wild-card. La sciatrice ha dimostrato di poter competere ai livelli più alti, nonostante le difficoltà. Ora, il suo percorso si definisce con attenzione alle prossime gare e alle decisioni della federazione.

Federica Brignone è stata una delle protagoniste principali a livello globale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vincendo contro ogni pronostico due medaglie d’oro a dieci mesi di distanza dal terribile infortunio dei Campionati Italiani in Val di Fassa che l’aveva costretta ad un lungo stop, effettuando solamente un paio di gare di Coppa del Mondo nel mese di gennaio prima della rassegna a cinque cerchi. Il resto è storia, come si suol dire, con i buoni riscontri nei training sull’Olympia delle Tofane, l’incoraggiante decimo posto nella gara di discesa libera e a seguire le imprese in superG ed in gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone ottiene risultati sorprendenti a causa di un infortunio grave che l'aveva fermata per mesi.

Federica Brignone rischia di non qualificarsi per le finali di Coppa del Mondo a causa delle recenti prestazioni sotto le aspettative.

Nella raccolta ci sono foto di alcuni episodi che ricorderemo (la caduta di Lindsey Vonn, la vittoria di Federica Brignone, la prima medaglia di sempre del Brasile alle Olimpiadi invernali, l’esordio dello scialpinismo) e altri che magari non sono rilevanti dal punt - facebook.com facebook

Sono sincera… ho sempre guardato lo sport da lontano, con distacco, ma questa edizione di Milano Cortina 2026 mi ha cambiato lo sguardo. Ho visto donne come Francesca Lollobrigida e Federica Brignone ricordarci che il limite è solo un punto di partenza. x.com