Anna Trocker è la nona campionessa del mondo juniores italiana di gigante | quasi tutte hanno avuto una grande carriera

Da oasport.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Trocker si è laureata nona campionessa del mondo juniores italiana di gigante, aggiungendo un nuovo risultato alla sua carriera. La giovane sciatrice continua a ottenere buoni piazzamenti e si conferma tra le atlete più promettenti nel panorama dello sci alpino italiano. La stagione si sta rivelando positiva per lei, che sembra destinata a crescere ulteriormente nel prossimo futuro.

Prosegue la crescita impressionante di Anna Trocker, che si conferma un possibile astro nascente dello sci alpino italiano rendendo ancor più trionfale una stagione meravigliosa. A soli 17 anni, dopo aver debuttato nei mesi scorsi in Coppa del Mondo e ai Giochi Olimpici, si è laureata infatti campionessa mondiale juniores di slalom gigante con una prestazione strepitosa sulla pista norvegese di Narvik. L’altoatesina classe 2008 ha scavato un solco importante già nella prima manche, accumulando quasi sette decimi di vantaggio sulla seconda in classifica, per poi allungare ulteriormente nella seconda discesa (su una pista ormai molto segnata e disconnessa con il pettorale 30) trionfando con un margine enorme di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

