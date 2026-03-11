Quando parte Anna Trocker del gigante dei Mondiali juniores 2026? Orario n di pettorale tv

Anna Trocker parteciperà al gigante dei Mondiali juniores di sci alpino il 12 marzo a Narvik, in Norvegia. La gara si svolgerà sulla pista locale e l'atleta indosserà il pettorale numero 5. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire passo passo le sue performance sulla neve.

Anna Trocker sarà tra le grandi pretendenti alle medaglie nel gigante dei Mondiali juniores di sci alpino, che andrà in scena giovedì 12 marzo sulle nevi di Narvik (Norvegia). La giovane altoatesina andrà a caccia del risultato di lusso fronteggiando a viso aperto delle avversarie temibili per la categoria, come le statunitensi Elisabeth Bocock e Logan Grosdidier, le svizzere Dania Allenbach e Sue Piller, la padrone di casa Madeleine Sylvester-Davik e una scalpitante Giorgia Collomb, altra freccia nella faretra tricolore. Dopo aver esordito alle Olimpiadi e aver convinto nella combinata di Milano Cortina 2026, la 17enne inseguirà il... 🔗 Leggi su Oasport.it

