Ludovica Righi e Anna Trocker rappresentano l’Italia ai Mondiali Juniores di sci alpino a Narvik. Durante la combinata a squadre femminile, Trocker si distingue nella manche di slalom, portando il team italiano a conquistare una medaglia d’argento. La coppia italiana mostra grande compattezza e determinazione, contribuendo al risultato complessivo della competizione.

La combinata a squadre femminile dei Mondiali Juniores di Narvik si tinge d’azzurro. Una fenomenale Anna Trocker regala spettacolo nella manche di slalom e guida il tandem Italia 1 formato con Ludovica Righi ad una splendida medaglia d’argento. Le azzurre devono inchinarsi solamente alla Francia, che riesce a difendere il vantaggio acquisito nel superG. Anna Trocker offre un saggio delle sue straordinarie potenzialità. La giovane promessa tricolore si scatena nella seconda parte del tracciato e prende il comando con oltre otto decimi sulla compagna di squadra al comando in quel momento. L’azzurra deve però inchinarsi alla francese Charbotel che la precede di trentotto centesimi e difende così il grande vantaggio accumulato in SuperG da Emy Charbonnier. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ludovica Righi ed Anna Trocker regalano la prima medaglia all’Italia ai Mondiali Juniores di sci alpino

Sci alpino, i convocati dell’Italia per i Mondiali Juniores. Trocker e Collomb le stelle azzurre a NarvikSaranno sedici gli azzurri che prenderanno parte ai Campionati Mondiali Juniores di sci alpino 2026, in programma a Narvik (Norvegia) da giovedì 5 a...

LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Righi alla caccia del podioBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa libera femminile dei mondiali juniores 2026 di sci alpino.

Altri aggiornamenti su Ludovica Righi.

Discussioni sull' argomento Sedici atleti convocati per i Mondiali Junior di sci alpino a Narvik; LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Righi alla caccia del podio; Uno squadrone italiano in rosa per i Mondiali jr: ecco gli azzurrini per Narvik 2026, guida Giorgia Collomb; Sedici azzurrini per i Mondiali Juniores di Narvik.

Code! Quante ne vedi Tails! How many can you spot Paolo Righi, GH Bologna #airportlife - facebook.com facebook