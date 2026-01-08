Angelo Bonelli delira su Meloni in tv | Inquieto da giorni

Angelo Bonelli ha espresso preoccupazioni riguardo alle recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni, sottolineando un senso di inquietudine ormai da diversi giorni. La sua analisi si inserisce nel quadro di un dibattito politico acceso, dove le posizioni si confrontano su temi di politica interna ed estera. In un contesto caratterizzato da tensioni e divisioni, le parole di Bonelli riflettono le sue preoccupazioni e il suo punto di vista sulla situazione attuale.

Angelo Bonelli comincia di buon mattino ad attaccare Giorgia Meloni. Il mondo dei pro-Mad, i tifosissimi di Maduro, il dittatore catturato dagli Stati Uniti, trovano sponde facili nella sinistra di Avs. E Bonelli mette nel mirino la premier con argomentazioni piuttosto discutibili: "È inaccettabile che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia definito legittimo l'intervento di Donald Trump in Venezuela. Da giorni provo una profonda inquietudine: stiamo assistendo a un mondo lasciato alla mercé di un uomo che decide cosa una nazione può o non può fare. Dal Venezuela alla Groenlandia, tutto è collegato", afferma a Inside24 su Rainews24.

Meloni: ringrazio leader opposizione, anche Schlein che ha fatto parlare di noi - "Voglio ringraziare Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Riccardo Magi, Luigi Marattin e voglio ringraziare anche Elly Schlein che ... ilsole24ore.com

Bonelli a Fanpage: “Il Ponte sullo Stretto è una truffa di Salvini e Meloni, progetto va rifatto da capo” - it sul Ponte sullo Stretto e sulla decisione della Corte dei Conti che ha bloccato il progetto. fanpage.it

4 di sera. . Strage di Capodanno a #CransMontana "Il sindaco ha una sua responsabilità per non aver effettuato i controlli" Angelo Bonelli a #4disera - facebook.com facebook

