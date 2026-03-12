In una recente intervista, Andreazzoli ha parlato di Luciano Spalletti, sottolineando che apprezza il suo stile di gioco incentrato sul possesso palla. Ha anche commentato Vlahovic, fornendo alcune considerazioni sulla sua esperienza con il giocatore. La conversazione si è concentrata sui dettagli delle parti tecniche e sulle dinamiche tra i vari protagonisti del calcio italiano.

Andreazzoli in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport ripercorre la sua esperienza con Spalletti a Udine e parla anche di Spalletti. Cosa ha detto. Il percorso di Andreazzoli nel mondo del calcio è la testimonianza di come la competenza, unita a una visione comune, possa scalare ogni categoria. Iniziata tra i dilettanti nel 1985, la sua carriera ha trovato la svolta definitiva grazie al legame indissolubile con Luciano Spalletti. I due, compagni di stanza a Coverciano, hanno costruito un sodalizio tecnico e umano basato su una promessa mantenuta: quella di condividere le panchine più prestigiose d’Italia, da Udine a Roma. Il segreto del successo di questa coppia risiede in una filosofia condivisa: l’amore per il calcio propositivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Andreazzoli su Spalletti: «A Luciano piace avere squadre con possesso palla. Su Vlahovic dico questo»

