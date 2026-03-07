Chiara Mazzel d' argento chi è la prima medagliata italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 | Lo sport ha rappresentato l’inizio della mia seconda vita

Chiara Mazzel ha conquistato la prima medaglia italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo l’argento nella discesa ipovedenti AS2 a Cortina. In coppia con la guida Nicola Cotti Cottini, l’atleta si è piazzata seconda dietro l’austriaca Veronika Aigner. La medaglia segna un risultato importante per il team italiano in questa manifestazione sportiva.

Racconta il sito del comitato paralimpico italiano che lo sci per Chiara vuol dire libertà, una libertà raggiunta anche grazie all’intesa con la sua guida. «Il momento in cui ho capito che potevo diventare un’atleta di livello internazionale è stato quando ho finalmente accettato la mia disabilità: da lì la mia strada è stata in discesa». La disabilità di cui parla Chiara è un glaucoma diagnosticatole quando era adolescente e che, in poco tempo, le toglie quasi completamente la vista. Sul suo profilo Instagram racconta che fino a 16 anni ha sempre visto bene, poi una mattina in motorino si è resa conto che non vedeva bene e che stava per investire dei pedoni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

