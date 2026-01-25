Ancora un episodio di violenza nel carcere minorile due giovani reclusi finiscono in pronto soccorso

Un nuovo episodio di violenza si è verificato nel carcere minorile dell’Aquila, coinvolgendo due giovani reclusi che sono stati trasportati al pronto soccorso. La situazione evidenzia ancora una volta le criticità di un istituto che necessita di interventi per garantire la sicurezza di detenuti e operatori. La Fp Cgil ha segnalato l’episodio, sottolineando l’urgenza di affrontare le problematiche legate alla gestione delle strutture penitenziarie minorili.

L'organizzazione sindacale Fp Cgil registra ancora un gesto di violenza nel carcere penale per minorenni dell’istituto dell’Aquila, dove due giovani reclusi sono ricorsi alle cure del locale pronto soccorso. «Abbiamo più volte segnalato la necessità di interrompere questa spirale di violenza.🔗 Leggi su Ilpescara.it L’Aquila, nuovo episodio di violenza nel carcere minorile: agente della Polizia penitenziaria aggreditoUn altro episodio di violenza si è verificato presso il carcere minorile dell’Aquila, dove un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito. Nuova aggressione nel carcere minorile de L’Aquila: tre episodi dall’apertura. I sindacati: “Agenti e reclusi abbandonati”Nel carcere minorile de L’Aquila si sono verificati tre episodi di aggressione dall’apertura della struttura, la scorsa estate. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Ancora un episodio di violenza in carcere; Aggressione in pronto soccorso a Brescia, infermieri nel mirino di un paziente; Autista del bus minacciata dal passeggero: ancora un episodio in città; Bastia Umbra, sedicenne colpito alla testa con un'accetta da un coetaneo. Spray urticante a scuola a Treviglio: nove studenti visitati, uno al pronto soccorsoAncora un episodio di spray urticante in una scuola. Alle 12.30 di lunedì 27 ottobre, una volante della polizia è intervenuta all’istituto scolastico Zenale/Butinone di via Caravaggio a Treviglio, ... ecodibergamo.it Pietre e uova contro gli autobus: ancora violenza ad HalloweenAncora paura ed episodi di violenza ad Halloween ai danni di Kyma Mobilità a Taranto, mentre a Massafra nel mirino è finito un bus del Ctp. I vandali hanno preso di mira alcuni autobus dell’azienda ... quotidianodipuglia.it Dopo un episodio di violenza davanti alla chiesa di San Simplicio, don Antonio Tamponi lancia un appello netto alla comunità. - facebook.com facebook La violenza non è un episodio. È un ciclo Tensione. Esplosione. Scuse. Silenzio. Riconoscerlo è il primo passo per fermarlo Se hai bisogno di supporto, il progetto Oltre Il Silenzio è qui per te: urly.it/31c731 #OltreIlSilenzio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.