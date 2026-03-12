Ancora un incidente per un tram Atm | scontro con un' Audi a Rozzano che forse non ha dato la precedenza

Nella serata di mercoledì 11 marzo a Rozzano, nel Milanese, un tram Atm si è scontrato con un'auto, presumibilmente perché l’auto non ha rispettato la precedenza. L’incidente è avvenuto sulla strada cittadina, coinvolgendo un veicolo Atm e una vettura di marca Audi. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi o altre conseguenze immediate.

Un altro incidente stradale che vede coinvolto un tram. Lo scontro è avvenuto nella serata di mercoledì 11 marzo a Rozzano, nel Milanese, dove un mezzo Atm e un'auto si sono scontrati. Il conducente della vettura più piccola è finito in pronto soccorso.L'arrivo dei soccorsi La chiamata al 118 è.

