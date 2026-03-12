Il FAEMS TEAM by Ebimotors parteciperà al campionato GT Cup Europe 2026. La squadra schiererà una Porsche 911 GT3 Cup serie 992, numero 1, con i piloti Pietro Delli Guanti e Matteo Luvisi. La competizione si svolgerà nel corso della prossima stagione e coinvolgerà diverse squadre e vetture di alto livello. La partecipazione è confermata e pronta a partire.

Ebimotors insieme al Team Faems sarà al via del campionato GT Cup Europe 2026. Al via con la Porsche 911 GT3 Cup numero 1, serie 992, il duo formato da Pietro Delli Guanti e da Matteo Luvisi. Il campionato, di livello europeo, vedrà al via vetture dei principali brand sportivi continentali, come Ferrari, Lamborghini, McLaren e Porsche. Ci aspettano in pista una trentina di equipaggi. Ogni evento comprende due sessioni di qualifica e due gare da 55 minuti ciascuna, con cambio pilota obbligatorio. Si correrà su alcuni dei più importanti circuiti europei. Una vetrina di prim’ordine dove, visto quanto accaduto nelle ultime stagioni, il livello che vedremo in pista sarà elevatissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Ancora GT Cup Europe per FAEMS TEAM by Ebimotors con Luvisi e Delli Guanti

Articoli correlati

Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge Europe con la Bmw M4 GT3 EvoDopo l'ottimo terzo posto conquistato alla 12 Ore di Bathurst del 14 febbraio scorso, gara inaugurale dell'Intercontinental Gt Challenge, Valentino...

Basket, ancora una sconfitta per la Dinamo Sassari nella seconda fase di Europe CupContinuano le difficoltà della Dinamo Sassari nella seconda fase della FIBA Europe Cup 2025-2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cup Europe

Discussioni sull' argomento L’Autodromo Nazionale Monza svela il calendario 2026: tra Formula 1, GTWC e Finali Lamborghini; Tra mito e adrenalina. Dalle vetture storiche al Gp di Formula 1. Un anno di passione; Autodromo Monza: il calendario 2026; Ferrari: il programma dei piloti ufficiali nelle competizione Endurance e GT.

Europe Cup: è ancora grande Dinamo, colpaccio a HolonAnche la capolista di Israele si inchina alla squadra sassarese, che vince di 5 punti la prima semifinale di Europe Cup. E di squadra bisogna parlare nel colpaccio in casa dell'Hapoel Holon, perché ... unionesarda.it

MURCIA ESPUGNA REGGIO EMILIA In gara 1 dei quarti di finale di FIBA Europe Cup, Murcia vince con il minimo scarto in casa della Pallacanestro Reggiana. facebook

EUROPE CUP - Coach Trinchieri si è presentato al PAOK, squadra che oggi milita nella FIBA Europe Cup ma con grandi ambizioni x.com