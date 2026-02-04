basket ancora una sconfitta per la dinamo sassari nella seconda fase di europe cup

La Dinamo Sassari incappa in un’altra sconfitta in Europa. Questa volta i sardi perdono in casa contro il Peristeri, con il punteggio di 76-81. La squadra fatica a trovare continuità e si complica il cammino nella seconda fase della FIBA Europe Cup 2025-2026.

Continuano le difficoltà della Dinamo Sassari nella seconda fase della FIBA Europe Cup 2025-2026. La squadra isolana, tra le mura amiche, è stata sconfitta dai greci del Peristeri, al termine di un match concluso con il punteggio di 76-81. Sassari, dopo quasi tre quarti di difficoltà, era riuscita nel finale a riportarsi in testa ma gli ellenici hanno dimostrato la loro superiorità riprendendosi il vantaggio e chiudendo la partita. Quella arrivata stasera è la quinta sconfitta su altrettante partite per la Dinamo, che già aveva salutato ufficialmente la competizione. Dopo i minuti iniziali di grande equilibrio e sorpassi continui, sono i greci, con un parziale di 0-6, a trovare il primo vero vantaggio di +7. 🔗 Leggi su Oasport.it

