Assessori indagati per il corteo Flotilla Cavandoli | I fatti smentiscono la retorica aggressiva della sinistra

Due assessori sono stati indagati in relazione al corteo Flotilla, mentre Laura Cavandoli, deputata della Lega, ha dichiarato che i fatti di oggi contraddicono la retorica aggressiva usata dalla sinistra per giustificare le proprie decisioni. La vicenda coinvolge le persone coinvolte e si riferisce a eventi specifici legati alla manifestazione. La posizione della deputata mette in discussione le narrazioni politiche diffuse in queste ore.

“I fatti di oggi smentiscono la retorica aggressiva utilizzata dalla sinistra per coprire le loro discutibili scelte sottolinea Laura Cavandoli, deputata della Lega. "Quanto emerso, nel rispetto della presunzione di innocenza, conferma punto per punto la ricostruzione che avevo presentato in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Flotilla, consiglieri e assessori del Pd di Parma indagati per il corteo di ottobreLa procura di Parma sta portando avanti un’indagine relativa a una manifestazione svoltasi nella città emiliana lo scorso 1 ottobre e tra i 21... Sicurezza, Cavandoli (Lega) contro Guerra: "Scaricabarile sul Governo e anni di scelte sbagliate della sinistra"È duro l’attacco della Lega alle recenti prese di posizione del sindaco di Parma Michele Guerra sul tema della sicurezza. Aggiornamenti e notizie su Assessori indagati Temi più discussi: Mazzette sul nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, 7 indagati: perquisizioni della Finanza. L'ex assessore Amati sentito come testimone. I NOMI; Sannicola, dopo le richieste della Procura il sindaco rinomina assessore Piccione; Boraso, indagati in silenzio: ora tutti aspettano le parole dell'ex assessore. Nuovo sit-in: Il sindaco lasci; Chiesto il processo per l’ex assessore regionale Delli Noci e altri 26 imputati. Protestarono per la Flotilla: indagati due assessori a ParmaSono 21 in tutto gli iscritti al registro per blocco ferroviario e stradale. Tra loro anche due consiglieri comunali: tutti gli esponenti politici sono del Partito democratico ... rainews.it Parma, due assessori Pd indagati per il corteo a sostegno della FlotillaDue assessori e due consigliere comunali del Pd di Parma sono fra i 21 indagati per la manifestazione del 1° ottobre scorso a sostegno della Global Sumud Flotilla, manifestazione che si concluse con l ... bologna.repubblica.it MoVimento 5 Stelle Sicilia. . Tra indagati, imputati e arrestati, il governo Schifani sta battendo ogni record. - facebook.com facebook Favori in cambio di voti, chiesto il processo per l'ex assessore regionale Delli Noci: in totale 27 indagati x.com