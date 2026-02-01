Il Gran Ballo a tema Bridgerton apre le danze al Carnevale di Venezia e incanta Piazza San Marco

Questa mattina Piazza San Marco si è riempita di musica, luci e colori. Centinaia di persone hanno assistito al Gran Ballo a tema Bridgerton, che ha aperto ufficialmente il Carnevale di Venezia. Quarantaquattro ballerini, acrobati e artisti hanno portato sul palco uno spettacolo sorprendente, con costumi eleganti e coreografie coinvolgenti. La festa ha attirato anche molti visitatori, emozionati di vedere da vicino una tradizione così ricca di fascino.

