amici 25 rivelato quando inizia il serale

È stato annunciato il giorno di inizio del Serale di Amici 25, il celebre talent show. La prima puntata è prevista per una data specifica che è stata resa nota recentemente. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e conferma le tempistiche delle prossime settimane. I fan della trasmissione attendono con ansia l’inizio del programma, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

In queste ore è stato rivelato quando inizia il Serale di Amici 25: ecco la data della prima puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi. Il Serale di Amici 25 sta ufficialmente per partire! Pochi giorni fa è infatti andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano, durante la quale sono state consegnate le ultime maglie dorate. A sorpresa, la produzione ha deciso all’ultimo momento di estendere il numero d’accesso alla fase finale del talent show, eliminando il limite di 12 posti. Tutti gli allievi così, fatta eccezione di Giulia, che è stata eliminata, hanno indossata la felpa d’oro e in questi giorni hanno iniziato a lavorare duramente per la prima puntata del Serale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

