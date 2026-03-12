America’s Cup Napoli pronta ad accogliere i superyacht | servizi affidati a a Bwa Yachting e Luise

Napoli si prepara ad ospitare la prossima America’s Cup nel 2027, con il Gruppo Luise incaricato di gestire i servizi di agenzia marittima per i superyacht coinvolti. Le aziende Bwa Yachting e Luise sono state affidate i compiti di assistenza e supporto ai partecipanti, garantendo un servizio dedicato ai grandi yacht che arriveranno in città per l’evento internazionale.

Sarà il Gruppo Luise il “ Preferred Yacht Agent” della Coppa America 2027 a Napoli, con il compito di fornire servizi di agenzia marittima a tutti gli yacht che prenderanno parte all’evento velico internazionale. L’incarico rientra nella macchina organizzativa della 38ª America’s Cup Louis Vuitton, che porterà nel capoluogo campano team, appassionati e numerose imbarcazioni di lusso in occasione delle regate. “ Siamo profondamente onorati di far parte di questo prestigioso evento”, afferma Francesco Luise, managing partner del Gruppo Luise. Secondo Luise, la Coppa America rappresenta una piattaforma strategica per lo scambio di visioni d’eccellenza e il consolidamento di sinergie di valore universale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

