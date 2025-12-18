Curiosità Amalfi pronta ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica

Amalfi si prepara ad accogliere con entusiasmo il passaggio della Fiamma Olimpica, un momento di grande emozione e orgoglio per la città. Tra paesaggi mozzafiato e tradizioni radicate, la perla della Costiera si inserisce nel percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un’occasione unica per celebrare lo sport e la cultura italiana in un’atmosfera di festa e speranza.

Anche Amalfi è tra le tappe del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lunedì 22 dicembre, la Fiamma Olimpica e Paralimpica farà tappa nell'Antica Repubblica Marinara regalando uno dei momenti più emozionanti di questo viaggio iniziato a Roma lo scorso 6 dicembre

