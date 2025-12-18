Curiosità Amalfi pronta ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amalfi si prepara ad accogliere con entusiasmo il passaggio della Fiamma Olimpica, un momento di grande emozione e orgoglio per la città. Tra paesaggi mozzafiato e tradizioni radicate, la perla della Costiera si inserisce nel percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un’occasione unica per celebrare lo sport e la cultura italiana in un’atmosfera di festa e speranza.

curiosit224 amalfi pronta ad accogliere il passaggio della fiamma olimpica

© Salernotoday.it - Curiosità, Amalfi pronta ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica

Anche Amalfi è tra le tappe del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lunedì 22 dicembre, la Fiamma Olimpica e Paralimpica farà tappa nell’Antica Repubblica Marinara regalando uno dei momenti più emozionanti di questo viaggio iniziato a Roma lo scorso 6 dicembre e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Telese pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica: ecco il percorso

Leggi anche: Milano-Cortina, Firenze pronta ad accogliere la Fiamma olimpica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.