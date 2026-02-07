Bagnoli migliaia in corteo per Bonifica spiaggia e bosco | accuse a Manfredi e America’s Cup

Migliaia di persone hanno preso parte a un corteo pacifico a Bagnoli. Partiti da viale Campi Flegrei, hanno attraversato la zona fino all’ex Cementir. I manifestanti chiedono interventi concreti per bonificare l’area, sistemare la spiaggia e tutelare il bosco. Tra le proteste, vengono rivolte anche accuse contro il sindaco Manfredi e il progetto dell’America’s Cup. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma con forte partecipazione e voce chiara delle persone in strada.

Tempo di lettura: 2 minuti Un grande corteo pacifico, da viale Campi Flegrei all'ex Cementir. In migliaia sono scesi in piazza a Bagnoli, chiedendo " bonifica, spiaggia e bosco". Attivisti, famiglie con bambini al seguito. L'America's Cup? Guardata con diffidenza. Per molti qui è un cavallo di Troia. I residenti vogliono altro: sicurezza ambientale, risanamento. E nessuna gentrificazione, sospinta magari da bolle immobiliari. " Niente Coppa, Bagnoli non si tocca " gridano. "Vogliono trasformare questo in un quartiere per ricchi" ripete la gente. L'ultimo spettro è l'espulsione sociale dei residenti storici.

