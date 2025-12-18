America' s Cup Aidacon con i comitati | Timori a Bagnoli per compromessi su bonifica
Aidacon esprime preoccupazione per i potenziali compromessi sulla bonifica di Bagnoli in vista dell’America’s Cup 2027. Napoli merita di brillare su palcoscenici internazionali, ma è fondamentale mantenere alta l’attenzione su questioni ambientali e di sicurezza. La città può rappresentare un esempio di rinascita, purché si rispettino le necessarie condizioni di tutela e sostenibilità.
"Napoli merita palcoscenici internazionali ma l'assegnazione dell'America's Cup 2027 non può far passare inosservato il grido d'allarme che si leva da Bagnoli". Così l'Aidacon consumatori, che attraverso un comunicato fa sapere che "condivide e appoggia le iniziative dei comitati e degli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
