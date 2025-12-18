America' s Cup Aidacon con i comitati | Timori a Bagnoli per compromessi su bonifica

Aidacon esprime preoccupazione per i potenziali compromessi sulla bonifica di Bagnoli in vista dell’America’s Cup 2027. Napoli merita di brillare su palcoscenici internazionali, ma è fondamentale mantenere alta l’attenzione su questioni ambientali e di sicurezza. La città può rappresentare un esempio di rinascita, purché si rispettino le necessarie condizioni di tutela e sostenibilità.

America's Cup, Valditara: "Napoli per due anni diventerà capitale dello sport" - "Dopo aver trasformato Napoli per 5 giorni nella capitale mondiale del dibattito sul rapporto tra intelligenza artificiale e scuola, ... stream24.ilsole24ore.com

America's Cup, Valditara: «Napoli capitale di sport e turismo». Fico e Manfredi: «Lavoriamo per dare ai cittadini un mare pulito» - All'Istituto Marie Curie di Ponticelli incontro «America's Cup tra i giovani di Napoli: dal mare un futuro di sport, formazione e inclusione». msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.