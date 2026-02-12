Fisco nuova indagine a Milano su Amazon per presunta evasione fiscale

La Guardia di Finanza di Monza ha eseguito perquisizioni nella sede di Amazon a Milano e nelle case di sette manager. L’indagine della Procura di Milano punta a fare luce su un possibile caso di evasione fiscale da parte del colosso dell’e-commerce. Le verifiche sono in corso e l’attenzione si concentra sui flussi finanziari e le pratiche contabili adottate dall’azienda.

Amazon sotto inchiesta: la Finanza milanese scava nell'evasione fiscale. La Guardia di Finanza di Monza ha effettuato perquisizioni nella sede milanese di Amazon e nelle abitazioni di sette manager, nell'ambito di un'indagine della Procura di Milano per presunta evasione fiscale. L'inchiesta, avviata a febbraio 2026, mira a verificare se la multinazionale abbia operato in Italia tra il 2019 e il 2024 attraverso una stabile organizzazione non dichiarata, sottraendo così al fisco italiano le imposte dovute sui profitti generati nel nostro Paese. Le perquisizioni e il coinvolgimento di Kpmg. Le perquisizioni, coordinate dal pm Elio Ramondini, si sono estese anche agli uffici della società di consulenza e revisione contabile Kpmg.

