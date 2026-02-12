Amazon perquisizioni nelle sede di Milano | indagine per presunta evasione fiscale

La Guardia di Finanza ha fatto irruzione nella sede di Amazon a Milano. Le forze dell’ordine stanno indagando su un’ipotesi di evasione fiscale. Le perquisizioni sono scattate questa mattina, ma al momento non ci sono ancora dettagli sui risultati delle verifiche. La multinazionale americana si difende, respingendo ogni accusa.

Amazon finisce nuovamente sotto indagine, stavolta per presunta evasione fiscale. La Guardia di Finanza di Monza ha effettuato una serie di perquisizioni nella sede di Milano del colosso dell'e-commerce. Gli inquirenti, su disposizione della Procura meneghina, sono chiamati a verificare la sospetta presenza di una "stabile organizzazione occulta" per il periodo 2019-2023. I controlli sono avvenuti all'interno di uffici della società di revisione Kpmg e delle abitazioni private di sette manager legati all'azienda, che tuttavia non risultano iscritti nel registro degli indagati.

