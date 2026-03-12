Amazon e 4 manager a processo | l’accusa è di frode al fisco italiano per 1,2 miliardi

La Procura di Milano ha deciso di mettere sotto processo Amazon EU Sarl e quattro manager provenienti da Europa e Stati Uniti, con l’accusa di aver frodato il fisco italiano per un importo di 1,2 miliardi di euro. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda le presunte irregolarità nelle operazioni fiscali del colosso dell’e-commerce. Le indagini si sono concentrate sulla gestione delle imposte e sulla conformità alle normative italiane.

La Procura di Milano ha chiesto di processare Amazon EU Sarl e 4 manager europei e americani del colosso con l’accusa di frode Iva da 1,2 miliardi di euro. I pubblici ministeri Elio Ramondini ed Eugenio Fusco hanno chiesto al gip Tiziana Landoni di disporre il rinvio a giudizio di tutti gli imputati con l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta in relazione al modello di business di logistica delle merci nel periodo che va dal 2019 al 30 giugno 2021, data in cui l’Italia ha adottato la direttiva Ue 20172455 sull’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni di attuazione. Si tratta della prima richiesta di processo in Italia nei confronti di una big tech. 🔗 Leggi su Lapresse.it

