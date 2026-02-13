Amazon e fisco italiano | indagine a Milano su presunta evasione e strategie di ottimizzazione fiscale al vaglio

Amazon Italia, con sede a Milano, è al centro di un’indagine della Guardia di Finanza che mira a chiarire se l’azienda abbia evaso imposte o abbia usato strategie di ottimizzazione fiscale troppo aggressive. Gli inquirenti stanno analizzando anche email interne, che sembrano suggerire un tentativo di spostare profitti all’estero per ridurre le tasse pagate in Italia. La procura milanese ha già sequestrato documenti e avviato verifiche approfondite sulla gestione fiscale di Amazon nel nostro paese.

Amazon nel mirino del fisco: l'inchiesta milanese e le email interne al centro della tempesta. L'attività di Amazon a Milano è sotto la lente d'ingrandimento della Procura, con un'indagine per presunta evasione fiscale che solleva interrogativi sulla sua strutturazione operativa in Italia. Al centro dell'inchiesta, aperta il 13 febbraio 2026, ci sono anche email interne all'azienda, analizzate per accertare possibili irregolarità nella determinazione della base imponibile e nell'adempimento degli obblighi fiscali. Le contestazioni della Procura: la base imponibile e le attività operative in Italia.