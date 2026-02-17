Amadeus al Rossetti tra il genio di Mozart e l’invidia di Salieri

Il teatro Rossetti ospita “Amadeus” di Peter Shaffer, perché il pubblico può scoprire il conflitto tra il talento di Mozart e l’invidia di Salieri. Lo spettacolo, in scena da giovedì 19 a domenica 22 febbraio, porta sul palco una riflessione sulla rivalità tra i due compositori, con una regia moderna firmata da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. La rappresentazione si inserisce nella stagione di prosa del teatro e richiama l’attenzione su un tema sempre attuale: la gelosia e la competizione tra artisti.

Il genio di Mozart e l'invidia di Salieri arrivano al Politeama Rossetti: da giovedì 19 a domenica 22 febbraio va in scena "Amadeus" di Peter Shaffer, nella versione registica di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, spettacolo del Teatro dell'Elfo inserito nella Stagione di Prosa del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Bruni è anche protagonista nel ruolo di Salieri, mentre Mozart è interpretato da Daniele Fedeli. La vicenda trasporta il pubblico a Vienna, nel 1823.