Rita De Crescenzo e la foto dal passato prima della chirurgia | Vedete cosa fa la droga? Non usatela fa male l’appello a Verissimo

Rita De Crescenzo ha condiviso su Verissimo una foto del suo passato prima della chirurgia, spiegando come la droga abbia influito sulla sua vita. La tiktoker napoletana racconta di aver affrontato momenti difficili, tra violenza subita e problemi con la dipendenza. Ricorda anche il figlio, vittima di un’aggressione con coltello commessa da un coetaneo del quartiere. Attualmente, Rita afferma che il suo bambino sta meglio.

Rita De Crescenzo arriva a Verissimo. La tiktoker napoletana è ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda domenica 22 febbraio e racconta la sua storia travagliata, dal passato come tossicodipendente a ricordi di violenza subìta non solo da lei in prima persona ma anche dal figlio, recentemente vittima di un accoltellamento per mano di “un ragazzo del nostro stesso quartiere, per una ‘guardata’ tra di loro” spiega Rita, che assicura: “Ora sta meglio”. Rita De Crescenzo e la tossicodipendenza. Diventata mamma per la prima volta a 12 anni, De Crescenzo ha 3 figli, e per 30 anni ha dovuto fare i conti con la tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rita De Crescenzo a Verissimo rivede una foto del passato, prima della chirurgia: "Cosa mi ha fatto la droga"

Rita De Crescenzo a Verissimo: "Ho smesso con la droga quando sono stata violentata"

Silvia Toffanin mostra una foto di Rita De Crescenzo prima della chirurgia. La tiktoker si guarda e non si riconosce: "Che brutto periodo, cosa mi ha fatto la droga" - facebook.com facebook

Un po’ strana l’intervista di Rita De Crescenzo a #Verissimo… sembrava forzata, e l’aggressione al figlio che era stata introdotta come un tragico dramma, non e’ poi stato affrontato come tale #ritadecrescenzo x.com