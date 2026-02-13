“In trentatré anni di lavoro, il conducente dell’autobus in servizio per la gita scolastica a Praga ha deciso di non guidare, dopo aver affrontato una notte troppo rumorosa causata dagli studenti.”

“In trentatré anni di lavoro non mi era mai capitata una cosa del genere, ho ordinato al nostro autista di non mettersi al volante “. Vito Battistuzzi, titolare della ditta Autoservizi Battistuzzi snc, ha commentato così la vicenda che ha coinvolto l’autista di uno dei pullman appartenenti all’azienda e una scolaresca di un istituto superiore padovano. Secondo quanto riportato da Battistuzzi a Il Gazzettino, i ragazzi hanno fatto baldoria tutta la notte nell’hotel in cui alloggiavano in occasione della gita a Praga. Nella stessa struttura era ospite anche l’autista che, a causa dell’eccessivo chiasso, ha trascorso la notte insonne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Ho ordinato all'autista di non guidare, non ha riposato per il chiasso notturno degli alunni. Non mi è mai capitata una cosa del genere": gita movimentata a Praga

Una gita scolastica a Praga si trasforma in un caos totale.

