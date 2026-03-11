Arezzo, 11 marzo 2026 – Sabato 7 marzo 2026 il Liceo "F.Redi" di Arezzo ha organizzato una "gita" in pullma n decisamente originale. Genitori degli alunni, accompagnati dalle professoresse Arbia Mila, Battilana Luisa e Grassini Federica si sono recati alla C.tà di San Patrignano. Iniziativa del tutto pionieristica, coadiuvata dalla Preside Cicalini Monica e da Luca Giovane, genitore e Presidente del Consiglio di Istituto. Per la prima volta famiglie e scuola insieme come comunità educanti, nell'approfondire i disagi di figli e alunni adolescenti, hanno condiviso informazioni ed emozioni forti, trasmesse dalle testimonianze dei ragazzi in percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liceo Scientifico "F. Redi", gita a San Patrignano

