Student' s Creative Food | ecco le mini Olimpiadi di cucina di Apf Valtellina

Oggi nella Sala Consiliare della Provincia di Sondrio è stata presentata la seconda edizione di Students' Creative Food, le mini Olimpiadi di cucina organizzate dall’Apf Valtellina. L’evento coinvolge studenti che si sfidano in prove di cucina creative, e vede la partecipazione di diverse scuole della regione. La presentazione ha riunito rappresentanti delle istituzioni e organizzatori dell’iniziativa.

E stata presentata oggi, presso la Sala Consiliare della Provincia di Sondrio, la seconda edizione di Students' Creative Food. International Contest, la competizione internazionale dedicata ai giovani talenti di cucina, pasticceria, sala e bar organizzata da APF Valtellina. Nel corso della.