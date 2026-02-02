Mercato Napoli colpo last minute | in arriva la stellina 2008 Milton Pereyra

Il Napoli ha piazzato un colpo last minute: arriva il promettente esterno 2008 Milton Pereyra. La società ha deciso di puntare su un talento giovane, pensando non solo a rinforzare subito la rosa di Antonio Conte, ma anche a costruire un progetto a lungo termine. Pereyra si unisce ai partenopei con l’obiettivo di crescere in azzurro e contribuire alla squadra nei prossimi anni.

Non soltanto il mercato nell’ottica di rinforzare la rosa di Antonio Conte nell’immediato, ma anche l’obiettivo di portare all’ombra del Vesuvio giocatori che possano essere futuribili ed in grado di valorizzarsi in azzurro con il passare del tempo. Da qui l’idea di prendere un giovanissimo classe 2008 dal Sud America. SSC Napoli, colpo di mercato last minute: arriva Milton Pereyra. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe chiuso un altro colpo in entrata, un gioiellino classe 2008 che arriva dal Boca Juniors e sul quale il Napoli ha deciso di puntare in questa sessione invernale di calciomercato: si tratta di Milton Pereyra, giovane attaccante del Boca Juniors.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

