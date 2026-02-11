Maxi operazione dei carabinieri | sequestrati chili di esplosivo armi e droga Dodici arresti
Nelle prime ore di martedì, i carabinieri di Penne hanno portato a termine un’operazione che ha portato al sequestro di tonnellate di esplosivo, armi e droga. Durante l’operazione, sono stati arrestati dodici uomini, tra cui un 31enne di Comacchio. I militari hanno lavorato con il supporto del Comando Provinciale di Pescara e di altri comandi provinciali italiani, tra cui quello di Ferrara. L’azione si è concentrata su un vasto giro di traffico illecito, ormai sgominato grazie alla collaborazione tra le
Maxi operazione dei carabinieri. Nelle prime ore della mattinata di martedì 10, i carabinieri di Penne, con il supporto del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, la collaborazione dei vari comandi provinciali d'Italia (tra cui Ferrara, con un 31enne di Comacchio che risulta tra gli.
I carabinieri hanno arrestato 12 persone in una maxi operazione che ha coinvolto tutto il paese.
