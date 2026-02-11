Maxi operazione dei carabinieri | sequestrati chili di esplosivo armi e droga Dodici arresti

Nelle prime ore di martedì, i carabinieri di Penne hanno portato a termine un’operazione che ha portato al sequestro di tonnellate di esplosivo, armi e droga. Durante l’operazione, sono stati arrestati dodici uomini, tra cui un 31enne di Comacchio. I militari hanno lavorato con il supporto del Comando Provinciale di Pescara e di altri comandi provinciali italiani, tra cui quello di Ferrara. L’azione si è concentrata su un vasto giro di traffico illecito, ormai sgominato grazie alla collaborazione tra le

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.