Maxi operazione dei carabinieri contro traffico di stupefacenti armi ed esplosivi | 12 arresti

I carabinieri della Compagnia di Penne hanno smantellato un grosso giro di droga, armi ed esplosivi. In tutto sono stati arrestati 12 persone, alcune delle quali sono state prese in flagranza di reato. L’operazione si è svolta su tutto il territorio nazionale, con controlli serrati e perquisizioni. Sono stati sequestrati numerosi stupefacenti e armi da fuoco. Le indagini continuano per capire se ci sono collegamenti con altri gruppi criminali.

Maxi operazione dei carabinieri della Compagnia di Penne su scala nazionale contro traffico di droga, armi ed esplosivi. Dodici gli arresti complessivi, di cui sette in Abruzzo, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia dell’Aquila. Parallelamente è emerso un traffico di materiale esplodente, armi e ordigni artigianali venduti online e spediti tramite corrieri inconsapevoli, mettendo a rischio la sicurezza dei trasporti. L’operazione è stata eseguita martedì 10 febbraio. Oltre 250 i militari impegnati nelle perquisizioni in tutta Italia. Sette arresti (cinque in carcere e due ai domiciliari) sono stati eseguiti in esecuzione di ordinanza e hanno interessato sei persone residenti nel Pescarese e una residente nell’Aquilano.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Maxi Operazione Carabinieri

Nell’Agro Nocerino Sarnese, i carabinieri hanno effettuato una vasta operazione antidroga che ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maxi Operazione Carabinieri

Argomenti discussi: Stato in campo a Corigliano-Rossano: maxi blitz contro l’immigrazione clandestina; Droga, maxi operazione dei Carabinieri all'Elba; Metro C, droga e controlli fuori dalle stazioni: sette arresti; Sequestro armi e droga: maxi operazione dei Carabinieri a Cleto e Amantea.

Maxi operazione dei carabinieri contro traffico di stupefacenti, armi ed esplosivi: 12 arrestiMaxi operazione dei carabinieri della Compagnia di Penne su scala nazionale contro traffico di droga, armi ed esplosivi. Dodici gli arresti complessivi, di cui sette in Abruzzo, nell’ambito ... ilpescara.it

Roma est, maxi operazione dei Carabinieri contro lo spaccio di droga: ecco cosa è successo quartiere per quartiereRoma, stretta dei Carabinieri contro lo spaccio: 8 arresti in vari quartieri, crack e cocaina sequestrati, contanti e munizioni trovati. ilquotidianodellazio.it

CALTAGIRONE – Traffico in tilt stamani lungo il viale Principessa Maria per via di un incidente autonomo provocato, presumibilmente, da un malore alla guida del conducente. Difficoltà per i sanitari del 118 raggiungere il malcapitato. Rilievi carabinieri Perde i - facebook.com facebook