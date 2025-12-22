Una allerta meteo in Campania di livello giallo per temporali è stata emanata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani, martedì 23 dicembre. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo in Campania di livello giallo per temporali valida dalle 6 di domani, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Piogge e temporali in arrivo, scatta l’allerta meteo in Campania

Leggi anche: Piogge e temporali in arrivo, scatta l’allerta meteo in Campania

Leggi anche: Piogge e temporali, scatta l’allerta meteo in Campania fino alle 15 di domani

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Maltempo in arrivo sulla Sicilia: piogge intense, temporali e vento forte, scatta l’allerta gialla; Maltempo su Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla; Salutiamo l'anticiclone, da domani piogge e neve sui rilievi. Temporali al sud e Sardegna; Maltempo in arrivo sulla Sardegna, scatta l’allerta gialla.

Meteo – Maltempo no stop in Italia con piogge e nevicate ancora in arrivo: scatta l’allerta della Protezione Civile - Maltempo e neve in arrivo ancora in Italia, con relativo miglioramento in alcuni settori. centrometeoitaliano.it