Piogge e temporali in arrivo scatta l’allerta meteo in Campania
Una allerta meteo in Campania di livello giallo per temporali è stata emanata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani, martedì 23 dicembre. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo in Campania di livello giallo per temporali valida dalle 6 di domani, . 🔗 Leggi su 2anews.it
