Rischio temporali e rischio idrogeologico in Umbria scatta l’allerta meteo | le previsioni

In Umbria, l’allerta meteo è stata attivata a causa di rischio temporali e idrogeologico. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche instabili con possibili fenomeni intensi, come piogge persistenti e allagamenti. La situazione richiede attenzione e prudenza, specialmente nelle zone più a rischio, per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà.

Dopo una giornata di pioggia insistente e numerosi interventi, soprattutto nella zona dell’Orvietano dovuti al maltempo – incidenti stradali, un albero crollato lungo la strada che dalla rupe porta a Viterbo e non solo – anche per oggi si annuncia una giornata difficile.La protezione civile. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Rischio temporali e rischio idrogeologico, in Umbria scatta l’allerta meteo: le previsioni Leggi anche: Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e temporali domani 25 novembre: le regioni a rischio Leggi anche: Previsioni meteo Livorno, peggiorano le condizioni: allerta arancione mercoledì 22 ottobre per forti temporali e rischio idrogeologico Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Nuovo avviso di allerta per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali fino alle 14.59 di domani 27 dicembre; Allerta meteo gialla in Campania: temporali e rischio idrogeologico; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 30 dicembre 2025: le regioni a rischio; Allerta Meteo Gialla in Campania: rischio temporali e dissesto idrogeologico. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 4 gennaio 2026: le regioni a rischio - Per la giornata di domenica 4 gennaio, la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su un totale ... fanpage.it

