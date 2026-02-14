Allerta meteo estesa in Campania | temporali intensi previsti nei prossimi giorni

Una forte ondata di maltempo sta colpendo la Campania a causa di un sistema di perturbazioni che porta piogge intense e temporali in tutta la regione. Le previsioni indicano che questa situazione continuerà fino al 15 febbraio, con rischi di allagamenti e disagi alle zone costiere e alle aree interne. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione agli avvisi e a evitare spostamenti non necessari.

Allerta Meteo in Campania Fino al 15 Febbraio. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo fino alle ore 18:00 di domenica 15 febbraio. La previsione di maltempo rimane attiva su tutto il territorio regionale per l'intero weekend. È importante che i cittadini, e in particolare i rappresentanti delle istituzioni locali, prestino attenzione alla situazione climatica attuale. Modifiche all'Allerta Meteo. Dopo le ultime valutazioni effettuate dal Centro Funzionale, è stato deciso di abbassare il livello di allerta da Arancione a Giallo per alcune aree.