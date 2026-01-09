Allerta meteo a Napoli e in Campania temporali e vento forte sabato 10 gennaio

Il dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per Napoli e la Campania, prevedendo temporali e venti forti nel corso di sabato 10 gennaio. La criticità riguarda principalmente le zone costiere, con possibili disagi legati alle condizioni atmosferiche avverse. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

