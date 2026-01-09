Allerta meteo a Napoli e in Campania temporali e vento forte sabato 10 gennaio

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per Napoli e la Campania, prevedendo temporali e venti forti nel corso di sabato 10 gennaio. La criticità riguarda principalmente le zone costiere, con possibili disagi legati alle condizioni atmosferiche avverse. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Criticità gialla a causa dei temporali e allerta per forti raffiche di vento, soprattutto sulla costa: questo il nuovo bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile in Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Temporali e vento forte: nuova allerta meteo in Campania

Leggi anche: Torna il maltempo in Campania, nuova allerta meteo: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi per venti e mare previsti dalle ore 20:00 di mercoledì 7 gennaio 2026 e fino alle ore 14:00 di giovedì 8 gennaio 2026, salvo ulteriori valutazioni; Venti forti in arrivo su Napoli e Campania: nuova allerta meteo della Protezione civile; Allerta meteo a Napoli e in Campania: forti raffiche di vento a partire da stasera; Continua l'allerta meteo gialla in Campania: prorogata fino alle 20 di mercoledì.

allerta meteo napoli campaniaAllerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte sabato 10 gennaio - Criticità gialla a causa dei temporali e allerta per forti raffiche di vento, soprattutto sulla costa: questo il nuovo bollettino di allerta meteo diramato ... fanpage.it

allerta meteo napoli campaniaAllerta meteo a Napoli e in Campania: forti raffiche di vento a partire da stasera - Forte vento e mare agitato in Campania a partire da stasera e fino alla tarda mattinata di domani, giovedì 8 gennaio: l'allerta meteo della Protezione ... fanpage.it

allerta meteo napoli campaniaAllerta meteo gialla in Campania per temporali e vento forte su tutta la regione - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro Funzionale sull'evoluzione del quadro meteo, ha emanato ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.