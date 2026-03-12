Allegri al Real Madrid? Pastore è sicuro | Attenzione non è Ancelotti Poi spiega che …

Nella settimana che ha preceduto il derby si è molto discusso di un possibile cambio in panchina al Real Madrid e di un possibile arrivo di Allegri. Pastore ha commentato la questione, sottolineando che non si tratta di un'ipotesi legata ad Ancelotti. Ha inoltre spiegato alcuni dettagli sulla situazione e sulle possibili mosse del club, mantenendo un tono diretto e senza ipotesi sul futuro.