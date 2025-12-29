Torna Artusi Jazz la rassegna itinerante che porta soul e funk in tutto il Forlivese

Torna Artusi Jazz, la rassegna itinerante che porta soul e funk nel territorio forlivese. Con l'apertura della stagione Inverno 2026, il calendario propone diversi eventi dedicati agli appassionati di jazz e musica dal vivo, offrendo un’occasione per scoprire artisti locali e nazionali in ambienti suggestivi. Un’occasione per vivere momenti di ascolto autentico e condividere la passione musicale in modo semplice e coinvolgente.

La rassegna di musica Artusi Jazz Inverno apre al 2026 con un ricco calendario di appuntamenti per gli amanti del jazz e della musica dal vivo. Da Corniolo scendendo fino a Forlì, passando per Santa Sofia, Galeata, Meldola, Bertinoro e Forlimpopoli, da Capodanno fino all’Epifania, tantissimi gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

