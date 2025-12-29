Torna Artusi Jazz la rassegna itinerante che porta soul e funk in tutto il Forlivese

Torna Artusi Jazz, la rassegna itinerante che porta soul e funk nel territorio forlivese. Con l'apertura della stagione Inverno 2026, il calendario propone diversi eventi dedicati agli appassionati di jazz e musica dal vivo, offrendo un’occasione per scoprire artisti locali e nazionali in ambienti suggestivi. Un’occasione per vivere momenti di ascolto autentico e condividere la passione musicale in modo semplice e coinvolgente.

