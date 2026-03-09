Falso allarme bomba alla Fontana di Trevi area chiusa per ore e artificieri
Questa mattina, l’area intorno alla Fontana di Trevi è stata temporaneamente chiusa al pubblico a causa di una valigia sospetta. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno lavorato per diverse ore per verificare il contenuto. La zona è stata poi riaperta una volta conclusi gli accertamenti e si è trattato di un falso allarme.
L'area a ridosso della Fontana di Trevi questa mattina è stata chiusa per alcune ore e gli artificieri hanno lavorato per una valigia sospetta. Un allarme bomba che si è rivelato falso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Valigia sospetta a fontana di Trevi, scatta l'allarme bomba
Allarme bomba e paura a bordo di un aereo della Turkish Airlines: atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Barcellona per un falso allarme bomba. La causa era un sms sospettoUn aereo della Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in seguito a un presunto...
Contenuti utili per approfondire Falso allarme bomba alla Fontana di...
Argomenti discussi: IERI A ROMA QUATTRO FALSI ALLARMI BOMBA IN TRE ORE.
Valigia sospetta a fontana di Trevi, scatta l'allarme bombaSono stati gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 7:00 richiedendo l'ausilio degli artificieri. I caschi bianchi hanno quindi predisposto la ... romatoday.it
Roma, falso allarme bomba per trolley vicino a Palazzo ChigiIl bagaglio abbandonato è stato trovato davanti alla vetrina di un negozio nello stesso edificio in cui hanno sede alcuni uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'intervento degli ... tg24.sky.it