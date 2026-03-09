Falso allarme bomba alla Fontana di Trevi area chiusa per ore e artificieri

Questa mattina, l’area intorno alla Fontana di Trevi è stata temporaneamente chiusa al pubblico a causa di una valigia sospetta. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno lavorato per diverse ore per verificare il contenuto. La zona è stata poi riaperta una volta conclusi gli accertamenti e si è trattato di un falso allarme.

L'area a ridosso della Fontana di Trevi questa mattina è stata chiusa per alcune ore e gli artificieri hanno lavorato per una valigia sospetta. Un allarme bomba che si è rivelato falso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

