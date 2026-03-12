Alla scoperta del mito fondativo del re Cicno

Durante una lezione, la scrittrice Angelina Magnotta ha illustrato il mito di fondazione degli Apuo Liguri, collegandolo a una scoperta recente dell’Archeoclub Lunigianese A. La presentazione ha approfondito le radici legate a questa leggenda e i risultati di uno studio archeologico condotto nel territorio. La discussione si è concentrata sugli aspetti storici e sulle scoperte archeologiche legate a queste tradizioni.

Durante le lezioni la scrittrice Angelina Magnotta ha presentato il mito di fondazione degli Apuo Liguri in relazione alla scoperta fatta dall'Archeoclub Lunigianese A.L.A.T.E. dell'incisione rupestre del ' cigno etnico ' in forma della cosiddetta "navicella ligustica". E' un altorilievo scolpito nella roccia, con una perfezione di tratto che oggi si direbbe di alta scuola. Esso, spiegava la scrittrice, riporta tutte le parti di un natante nella loro caratteristica strutturale e funzionale. Questa scultura mitica, altamente espressiva nella sua 'primitività', è accreditata dagli studiosi come simbolo del nostro popolo apuo ligure preistorico, caratterizzato da due anime: quella montana e quella marina.