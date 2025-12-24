Alla scoperta del Palazzo Vescovile e del Museo Diocesano

Domenica 4 Gennaio 2026 Padovanità durante queste imminenti festività natalizie vi propone questa interessante visita ad uno dei luoghi che rappresenta il cuore della chiesa patavina: il Palazzo Vescovile e il Museo Diocesano. Avremo modo di rimanere estasiati dalle spiegazioni della nostra guida. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

