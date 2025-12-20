Calabria potrebbe tornare in Italia già a gennaio. Fiorentina e Lazio avrebbero avviato dei contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Il nome di Calabria torna con forza al centro delle voci di mercato in vista della sessione invernale. Davide Calabria, ex terzino e capitano del Milan, attualmente in forza al Panathinaikos, potrebbe infatti rientrare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calabria ritorna in Serie A a gennaio? Due club sono forti su di lui. Il Panathinaikos pronto ad aprire alla cessione

