Lutto nel mondo della magistratura del foro si Santa Maria Capua Vetere. Si è spenta la giudice Carmela Sorgente, 62 anni originaria di Castel di Sasso. La magistrata è morta nel giorno della vigilia di Natale all’ospedale di Piedimonte Matese dove era ricoverata da qualche giorno. La notizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Foro in lutto, è morta la giudice Carmela Sorgente

Leggi anche: Lutto nella polizia municipale: addio a Carmela

Leggi anche: Addio a Carmela Cipro, vigilessa incinta si toglie la vita: ‘Due vite spezzate, una comunità in lutto’

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il mondo del calcio è in lutto | il difensore della Nazionale muore dopo un incidente sulla neve.

Morta Alessandra Balocco, gruppo in lutto per la scomparsa della Presidente e Ad - La presidente e amministratore delegato dell’omonimo gruppo alimentare del cuneese si è spenta oggi dopo una malattia. tg24.sky.it

Lutto in Serie A, è morta un’icona del campionato italiano - Se ne va un altro ex campione: lutto terribile in Serie A Non c’è proprio pace per il mondo del calcio italiano, costretto ancora ... diregiovani.it

Lutto a Savona, è morta l'imprenditrice Tiranini - Era titolare del Mare Hotel, da sempre della sua famiglia, ed è stata presidente di associazioni di categoria. rainews.it

Lutto nel mondo della musica neomelodica napoletana, è morta Rosy Viola https://nap.li/uP2v - facebook.com facebook