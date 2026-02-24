Alfa Romeo | Quadrifoglio ritorna su Giulia e Stelvio con 520 CV

Alfa Romeo ha deciso di riprendere a mettere il Quadrifoglio sulle sue vetture sportive, come Giulia e Stelvio, a causa della richiesta crescente di modelli performanti. La casa automobilistica riapre gli ordini in Europa da marzo, puntando a rafforzare l’immagine di auto sportive di alta qualità. La novità riguarda anche un motore potente da 520 CV, che promette prestazioni elevate. La strategia mira a catturare l’attenzione degli appassionati di auto ad alte prestazioni.

Alfa Romeo ha deciso di rilanciare il suo simbolo più iconico: il Quadrifoglio tornerà sulle Giulia e Stelvio, con gli ordini che riapriranno in Europa a partire da marzo. Questa scelta non solo celebra il DNA sportivo del marchio, ma conferma la produzione delle attuali generazioni fino al 2027. Il Quadrifoglio è molto più di un semplice logo: è un’eredità che risale al 1923, quando Ugo Sivocci vinse la Targa Florio con un’Alfa Romeo RL decorata con quel simbolo verde. Oggi, Giulia e Stelvio Quadrifoglio incarnano questa tradizione, offrendo prestazioni adrenaliniche e tecnologie all’avanguardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Alfa Romeo rilancia: Quadrifoglio tornano con 520 CV e carbonio

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano in listino

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs Giulia GTA 1/4 MILE RACE

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, bentornate: ordini aperti in EuropaLa sportività Alfa Romeo torna a listino e accompagnerà gli appassionati fino alla prossima generazione. I dettagli, i prezzi di riferimento e le caratteristiche ... auto.it

Alfa Romeo, ordini di nuovo aperti per Giulia e Stelvio QuadrifoglioDa marzo 2026 Alfa Romeo riapre gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio: V6 2.9 da 520 CV, emozioni pure e produzione estesa fino al 2027. affaritaliani.it

