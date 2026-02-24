Alfa Romeo rilancia | Quadrifoglio tornano con 520 CV e carbonio

Il rilancio delle vetture Alfa Romeo Quadrifoglio deriva dal desiderio di offrire prestazioni superiori, con motori da 520 CV e componenti in carbonio. La casa automobilistica ha deciso di riaprire gli ordini in Europa, puntando sulla combinazione di potenza e leggerezza. Le nuove versioni promettono di soddisfare gli appassionati di guida sportiva, con un design rinnovato e tecnologie avanzate. La produzione si prepara a partire, mentre gli occhi sono puntati sulla risposta del mercato.

Alfa Romeo torna alle prestazioni: le Quadrifoglio di Giulia e Stelvio riaprono gli ordini in Europa. Alfa Romeo compie un'inversione di rotta: a partire da marzo 2026, la casa automobilistica italiana riaprirà gli ordini per le versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio in Europa. Una decisione che ribalta gli annunci dello scorso anno e che risponde a una domanda costante di mercato per vetture ad alte prestazioni. Dietro questa scelta si celano strategie industriali precise, tra cui il ritardo nello sviluppo delle nuove generazioni dei modelli e il rallentamento della transizione verso l'elettrico.