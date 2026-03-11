Alessandro Livraghi, un personal trainer di 61 anni di Lodi, si trova attualmente in Thailandia, dove è rimasto bloccato a causa delle difficoltà nei collegamenti aerei causate dal conflitto in corso. Dovrebbe partire domenica, ma al momento non ci sono certezze sulla sua partenza. La situazione ha creato un'attenzione crescente sulla sua condizione e sulla difficoltà di tornare in Italia.

Lodi, 11 marzo 2026 – Restano l’incertezza e l’attesa per Alessandro Livraghi di Lodi, 61 anni, personal trainer, il bloccato in Thailandia a causa del conflitto, che ha complicato i collegamenti aerei con l’Italia. Dopo giorni di aggiornamenti e tentativi di rientro, la situazione rimane in evoluzione e il ritorno resta appeso alle decisioni delle compagnie e alla disponibilità dei posti sugli aerei. Un'attesa costante. “Sto aspettando – racconta –. Dovrei partire domenica prossima, alle 2 di notte, da Bangkok, con arrivo previsto a Malpensa alle 13. Però mi hanno detto chiaramente che nessuno ha la sfera magica”. Una frase che sintetizza bene il clima di incertezza che stanno vivendo molti italiani rimasti nel Paese asiatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessandro Livraghi, bloccato in Thailandia per la guerra: “Dovrei partire domenica, ma nessuno ha certezze”

Alessandro Livraghi bloccato in Thailandia per la guerra: "Sto bene, ma è difficile rientrare. I voli sono pochi e costosi"Lodi, 9 marzo 2026 – Doveva essere un normale rientro dalle vacanze, ma si è trasformato in un'attesa piena di incognite.

