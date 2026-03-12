Alda Teodorani presenta La ragazza dal pigiama rosso

Alda Teodorani, nota autrice nel genere noir e horror, sarà a Forlimpopoli il 20 marzo per presentare il suo nuovo libro intitolato

Alda Teodorani, icona del noir e dell’horror italiano, sarà a Forlimpopoli il 20 marzo per presentare "La ragazza dal pigiama rosso". L'appuntamento si terrà alle 19 presso La Bottega dell'Invisibile, in dialogo con Agnese Senzani. Nel suo nuovo romanzo, in libreria per D Editore, l'autrice scava nell'orrore della cronaca per trasfigurare il dramma del femminicidio e della violenza domestica in una spietata storia di rinascita e vendetta. Ambientato in una provincia soffocata dalla nebbia, il romanzo narra la storia di Lara, una donna massacrata da un marito violento. Rifiutando il ruolo passivo di vittima, la protagonista vive una resurrezione paradossale: raccolta e ricostruita arto dopo arto dallo scienziato Newton, Lara si trasforma in una creatura nuova. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

