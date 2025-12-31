Aurora Livoli la svolta dal suo cellulare? L' uomo alto e magro e il mistero del pigiama rosso trovato vicino al corpo

Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata senza vita nel cortile di via Paruta, a Milano. La polizia indaga sull’accaduto, concentrandosi sul sospetto di un episodio violento. Tra gli elementi emergenti, si segnala la presenza di un uomo alto e magro e un pigiama rosso rinvenuto vicino al corpo. La ricostruzione degli ultimi momenti di Aurora resta al centro delle indagini.

Com'è morta Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita lunedì mattina a Milano nel cortile di via Paruta, in un condominio alla periferia della città, e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Aurora Livoli, la svolta dal suo cellulare? L'uomo «alto e magro» e il mistero del pigiama rosso trovato vicino al corpo Leggi anche: Aurora Livoli, dal cellulare la verità sul delitto. Analisi sul pigiama rosso trovato accanto al corpo Leggi anche: Aurora Livoli, i 50 giorni lontano da casa: dalla scomparsa alla telefonata ai genitori. Caccia all’uomo alto e magro che era con lei Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gli ultimi spostamenti di Aurora Livoli, l'uomo ripreso insieme a lei e l'autopsia: le indagini sull'omicidio; Aurora Livoli, gli ultimi giorni con «gli amici di strada» e la possibile svolta dal cellulare. Sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro»; Gli ultimi giorni di Aurora: la fuga, il cadavere trovato a 700 chilometri da casa e l'uomo misterioso ripreso con lei; Aurora Livoli, le tracce e i sospetti: i video, l’uomo con il giubbotto scuro, il cellulare sparito e le ultime telefonate. L'autopsia sul cadavere di Aurora Livoli, i suoi ultimi spostamenti e l'uomo ripreso dalle telecamere: le indagini sull'omicidio - Gli investigatori sperano che dopo la prima svolta, con l'identificazione della diciannovenne, arrivi la svolta definitiva: ovvero l'arresto del presunto assassino ... milanotoday.it

Aurora Livoli, gli ultimi giorni con «gli amici di strada» e la possibile svolta dal cellulare. Sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro» - Si chiamava Aurora Livoli la giovane trovata senza vita nella mattinata di lunedì 29 gennaio nel cortile di un condominio di via Paruta, nella periferia est di Milano. ilmattino.it

Aurora, la fuga da Latina verso la morte a Milano. Gli inquirenti: «Scappava spesso, ogni mese» - Poco dietro, un ragazzo alto e magro con una felpa in pile bianca, ripreso dalla stessa telecamera. ilmattino.it

Scappata da casa un mese fa, morta a Milano e identificata dopo giorni: di Aurora Livoli sappiamo ancora poco x.com

Youmedia Fanpage.it. . "Non vi preoccupate torno, sono qua". Aveva detto ai familiari dopo una "fuga" da Latina Aurora Livoli. In quella casa non è mai tornata. Era il suo il cadavere ritrovato in un cortile di un condominio di Milano e identificato solo ieri sera, d - facebook.com facebook

