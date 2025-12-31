Aurora Livoli dal cellulare la verità sul delitto Analisi sul pigiama rosso trovato accanto al corpo
Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata morta lunedì mattina nel cortile di un condominio a Milano. Le indagini si concentrano sulla scoperta di un pigiama rosso accanto al corpo e sulla possibile relazione tra questi elementi e le circostanze della morte. La polizia analizza tutte le prove per chiarire le cause e i responsabili di questo episodio, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.
Milano – Proseguono senza sosta le indagini su Aurora Livoli, la 19enne trovata morta lunedì mattina a Milano nel cortile di un condominio alla periferia della città. In attesa dell'autopsia, che sarà eseguita venerdì, i carabinieri coordinati dal pm Antonio Pansa sono al lavoro nel tentativo di localizzare il cellulare della ragazza e, attraverso le celle telefoniche, ricostruire con gli ultimi movimenti della giovane anche dove fosse solita trascorrere la notte. I genitori e l’ultima telefonata. Dalla testimonianza dei genitori, è emerso che Aurora si era allontanata da casa, in provincia di Latina, lo scorso 4 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
