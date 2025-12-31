Aurora Livoli dal cellulare la verità sul delitto Analisi sul pigiama rosso trovato accanto al corpo

Da ilgiorno.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata morta lunedì mattina nel cortile di un condominio a Milano. Le indagini si concentrano sulla scoperta di un pigiama rosso accanto al corpo e sulla possibile relazione tra questi elementi e le circostanze della morte. La polizia analizza tutte le prove per chiarire le cause e i responsabili di questo episodio, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.

Milano –  Proseguono senza sosta le indagini su Aurora Livoli, la 19enne trovata morta lunedì mattina a Milano nel cortile di un condominio alla periferia della città. In attesa dell'autopsia, che sarà eseguita venerdì, i carabinieri coordinati dal pm Antonio Pansa sono al lavoro nel tentativo di localizzare il cellulare della ragazza e, attraverso le celle telefoniche, ricostruire con gli ultimi movimenti della giovane anche dove fosse solita trascorrere la notte. I genitori e l’ultima telefonata. Dalla testimonianza dei genitori, è emerso che Aurora si era allontanata da casa, in provincia di Latina, lo scorso 4 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

aurora livoli dal cellulare la verit224 sul delitto analisi sul pigiama rosso trovato accanto al corpo

© Ilgiorno.it - Aurora Livoli, dal cellulare la verità sul delitto. Analisi sul pigiama rosso trovato accanto al corpo

Leggi anche: Aurora Livoli trovata morta a Milano, l’uomo che la seguiva sul marciapiede e i segni sul corpo: cosa è successo in quel cortile. L’ultima telefonata con i genitori e le altre fughe

Leggi anche: Italia, bambino di 8 anni trovato morto in casa: “Quei segni sul corpo”. La verità sulla madre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

aurora livoli cellulare verit224Aurora Livoli, gli ultimi giorni con «gli amici di strada» e la possibile svolta dal cellulare. Sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro» - Si chiamava Aurora Livoli la giovane trovata senza vita nella mattinata di lunedì 29 gennaio nel cortile di un condominio di via Paruta, nella periferia est di Milano. ilmattino.it

aurora livoli cellulare verit224Chi era Aurora Livoli, trovata morta a 19 anni. L’ultimo video in via Padova, le «brutte compagnie» di Milano e quella frase su Instagram - Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, e quella del femminicidio sembra la più plausibile: c’era un uomo, con lei, nelle ultime ore di vita, e ora gli inquirenti lo stanno cercando ... vanityfair.it

aurora livoli cellulare verit224Gli ultimi giorni di Aurora: la fuga, il cadavere trovato a 700 chilometri da casa e l'uomo misterioso ripreso con lei - Si cerca il ragazzo che è stato immortalato con la diciannovenne da una telecamera di sorveglianza ... today.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.